Mais de 80 carros incendiados na Suécia por jovens encapuzados

Mais de 80 carros arderam na noite de segunda-feira na Suécia, numa ação criminosa cometida por grupos de pessoas encapuzadas que a polícia suspeita que possa ter sido combinada pelas redes sociais por gangues de jovens. O primeiro-ministro sueco Stefan Lovfen reagiu com irritação e desolação: "O que diabos estão a fazer? A sociedade vai ter resposta para isto."

Foi na zona oeste do país, com especial foco em Gotemburgo e Trollhättan, Lysekil e Falkenberg, que a maioria dos automóveis foram incendiados, mas também há notícia de casos em Estocolmo, a capital do país, e em Malmö, no sul. Imagens captadas por cidadãos mostram grupos de jovens encapuzados, vestidos de preto, a incendiar as viaturas. Em Gotemburgo as chamas começaram a ser visíveis por volta das 21.00 e só depois das 02.30 é que as autoridades consideraram extintos todos os fogos. A ligação entre os casos, muito provável, está agora as ser investigada.

"Começou ao mesmo tempo em vários distritos diferentes e não podemos descartar que haja ligação", disse Hans Lippens, representante da polícia na região oeste. Diversos moradores testemunharam que grupos de jovens encapuzados foram vistos nos locais dos fogos, mas a polícia não fez detenções. "Infelizmente não. O que fazemos agora é que temos agentes a investigar e também dispomos de testemunhos e observações de pessoas que podem ser úteis", acrescentou Hans Lippens.

A polícia de Gotemburgo acredita que os ataques foram coordenados nas redes sociais, mas acrescenta que ainda está a investigar e apesar da suspeita, não confirmou como foi efetuada a mobilização destes grupos.

"Estivemos em cerca de 20 lugares em Gotemburgo. São principalmente veículos queimados - carros, alguns camiões, caravanas - mas também alguns pontos de recolha de lixo foram incendiados", disse Johan Eklund, diretor da sala de controlo de emergências na região de Gotemburgo à agência de notícias sueca.

Não é a primeira vez que motins e incêndios de automóveis acontecem na Suécia. Mas Stefan Lofven, primeiro-ministro do país, reagiu ontem de forma dura. "Fico muito irritado. O que diabo pensam que estão a fazer? A sociedade terá resposta para isto", disse o líder dos sociais-democratas, sem dúvidas que há uma ligação. "Parece tudo muito coordenado, como uma operação de uma milícia ", comentou Lovfe. O ministro da Justiça Morgan Johansson recordou que as leis a punir o vandalismo foram agravadas no ano passado, podendo agora um ato destes ser sancionado com seis anos de prisão."

Stefan Lovfen é o primeiro-ministro sueco © d.r.

A Suécia prepara-se para ir a eleições no próximo dia 9 de setembro, e as sondagens indicam uma forte subida dos Sweden Democrats (Democratas Suecos), um partido eurocéptico e anti-imigração que aparece em diversos estudos de opinião em primeiro lugar nas intenções de voto. Os sociais-democratas de Lovfen estão no poder em coligação com os verdes suecos.