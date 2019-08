Lady Gaga foi com o novo namorado aos pastéis de nata em Los Angeles

Lady Gaga esteve esta semana no Natas Pastries, em Sherman Oaks, Los Angeles. A cantora foi acompanhada pelo que, segundo a imprensa norte-americana, é o seu novo namorado, o engenheiro de som Dan Horton.

A informação foi dada por Fátima Marques, a portuguesa que é proprietária daquele restaurante-pastelaria, no Facebook. Numa breve conversa com o DN, a empresária, natural de Lisboa e a viver nos EUA desde os anos 1980, diz que não é a primeira vez que a cantora de 33 anos vai lá e que ela e o acompanhante compraram seis pastéis de nata.

A notícia da relação entre Lady Gaga e Don Horton foi avançada esta semana pelo site TMZ, que publicou fotografias da cantora e atriz aos beijos com o engenheiro de som no restaurante Granville, em Studio City, Los Angeles.

"Desculpem, teóricos do romance Bradley-Gaga, mas Lady Gaga claramente só tem olhos - e lábios - para outro (...) é Dan Horton, que trabalhou com a LG, há anos, trabalhou com Bruno Mars, Justin Timberlake e Camila Cabello... portanto é alguém que tem bastante credibilidade no mundo do espetáculo", escreveu o site, especializado em notícias sobre famosos.

O artigo do TMZ referia-se ao facto de, depois da cerimónia dos Óscares, terem surgido rumores e notícias indicando que Lady Gaga e Bradley Cooper, protagonistas do filme Assim Nasce uma Estrela, estariam apaixonados. Gaga estava separada do produtor Christian Carino, de quem chegou a estar noiva, após dois anos de namoro. E Cooper separou-se depois de Irina Shayk, conhecida modelo russa, com quem tem uma filha.

Fátima Marques e os seus empregados estão habituados à presença de famosos no Natas Pastries, dada a proximidade com estúdios de cinema e de gravação que existem na zona. Entre os seus clientes contam-se alguns dos rostos mais famosas de Hollywood, como, por exemplo, Nicole Kidman ou Joseph Gordon-Levitt. Situado no N.º 13317 da Ventura Boulevard, em Sherman Oaks, o restaurante-pastelaria funciona desde 2005.

"Logo pouco depois de abrir, o LA Times publicou um artigo sobre isto. Eram filas enormes à porta", contou Fátima Marques, numa reportagem publicada pelo DN em 2017 e incluída no livro Pela América do Tio Silva. "Não há mais nada de pastelaria ou restaurante português aqui na zona de Los Angeles. Aos fins de semana vêm cá portugueses desde Santa Bárbara ou San Diego, fazem horas de carro para chegar aqui", contou na altura, explicando que não foi fácil montar o negócio.

Inspirou-se numa fábrica de pastéis de nata que visitou na Lousã em 2003. "O pastel de nata é uma coisa muito sensível, aprendi lá, filmei, tirei notas, mas chegando cá era diferente, a farinha, o tamanho do ovo, a água, não ficava igual. Então tive de trazer cá o pasteleiro português para adaptar as coisas, perceber porque é que a massa não ficava logo boa à primeira, porque é que o creme não ficava logo bom. Por mais que não queira admitir, foi uma coisa que demorou tempo", reconheceu Fátima, contente, apesar de tudo, com o resultado final da sua persistência.

