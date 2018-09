Kavanaugh passa o primeiro teste no Senado dos EUA

O juiz Brett Kavanaugh passou o primeiro voto para a sua confirmação para o Supremo Tribunal dos EUA , obtendo o "sim" à sua nomeação dos 11 republicanos que fazem parte da Comissão Judicial do Senado. Os dez democratas votaram contra, um dia depois do testemunho de uma das três mulheres que acusam o candidato proposto pelo presidente Donald Trump de abuso e assédio sexual na juventude.

Com o voto favorável da Comissão, o caso passa agora para o Senado, onde os republicanos têm uma curta maioria de 51 contra 49. A data da votação não é ainda conhecida, cabendo essa decisão ao líder da maioria no Senado, Mitch McConnell. Um dos senadores republicanos pediu que a votação não aconteça antes do espaço de uma semana, para permitir uma investigação "limitada" do FBI, fazendo depender o seu voto final desta, mas a Comissão não tem poder para tomar esta decisão.

O voto favorável a Kavanaugh não surpreendeu, depois de um dos senadores republicanos que tinha um voto-chave (era um dos indecisos) anunciar ainda de manhã que o ia apoiar na votação final. Jeff Flake, eleito pelo Arizona, justificou a sua decisão: "Deixei a audiência de ontem [quinta-feira] com tantas dúvidas quanto certezas. Aquilo de que tenho a certeza é que o nosso sistema judiciário garante a presunção de inocência às pessoas acusadas, na ausência de provas verificáveis", indicou.

Após o senador Jeff Flake ter declarado que ia votar a favor de Kavanaugh, várias mulheres tentaram bloquear a sua saída do gabinete, pressionando-o para que mudasse de opinião. "Olhe para mim quando falo consigo. Está a dizer-me que ter sido agredida sexualmente não conta", disse uma das mulheres.

Manifestantes confrontam o senador Jeff Flake nos corredores do Congresso © EPA/JIM LO SCALZO

Um atraso na votação na Comissão ainda deu esperança aos críticos de Kavanaugh, depois de Flake sair da sala e pedir ao senador democrata Chris Kroon que o acompanhasse - com vários outros democratas a sair também na sala. Houve quem acreditasse que Flake poderia mudar de opinião. No regresso, este pediu que a votação no Senado fosse adiada uma semana para o FBI poder fazer uma investigação "limitada no tempo" às acusações contra Kavanaugh. E mais tarde deixou claro que só votará a seu favor se isso acontecer.

A votação surgiu um dia depois de a Comissão Judicial do Senado ter ouvido o testemunho de Christine Blasey Ford, uma das três mulheres que acusam Kavanaugh de agressão sexual, quando ambos estavam no secundário. Acusações que o juiz negou veementemente.

O presidente Donald Trump saiu em defesa de Kavanaugh após a audiência, dizendo que ele "mostrou à América porque é que o nomeei".

O dia da votação ficou marcado por uma série de protestos, alguns dos quais dentro da própria Comissão. Os onze republicanos deram luz verde à votação ao princípio do dia, enquanto os dez democratas votaram não. Furiosos, alguns abandonaram a sala em sinal de protesto.

Nos corredores do Congresso, vários manifestantes anti-Kavanaugh gritaram: "Novembro está a chegar". Uma referências às eleições intercalares de dia 6 de novembro, quando a maioria republicana no Senado e na Câmara dos Representantes está em jogo.