"Isto é um balde". Homem negro abordado pela polícia enquanto apanhava lixo

Um polícia de Boulder, EUA, foi temporariamente afastado do trabalho depois de um incidente que está a gerar polémica na cidade do Estado do Colorado. O momento foi captado em vídeo e mostra vários polícias a abordarem um homem negro que estava a apanhar lixo.

O homem estava em frente a um edifício quando foi confrontado pelo agente, que questionou o motivo pelo qual ele ali estava e se podia estar ali, numa propriedade privada. Mostrou então a sua identificação universitária e explicou que morava e trabalhava ali, mas o polícia permaneceu no local para investigar mais detalhes, segundo o New York Times.

Adicionalmente, o agente chamou reforços pelo rádio, alegando que o indivíduo não estava a cooperar e que se recusava a largar um objeto contundente. De acordo com o vídeo, oito polícias deslocaram-se ao local para confirmar que o homem tinha um balde e uma pinça para apanhar lixo nas mãos, como já tinha alegado.

"Eu não estou armado. Isto é um balde e uma pinça", respondeu o homem ao agente, que lhe pedia para largar a "arma" e sentar-se. "Tem uma arma na mão", gritou o homem, facto que foi mais tarde confirmado pela polícia, acrescentando que a pistola esteve sempre "apontada para o chão".

A dada altura, quando levanta o objeto que tinha para apanhar o lixo, refere: "Está a dizer que isto é uma arma". "Pode ser usado como uma arma", responde o agente.

Já com vários agentes no local, estes acabaram por conversar e estabelecer que o homem podia estar na propriedade e que a situação acabava ali, de acordo com a resposta das autoridades. O chefe da polícia de Boulder, Greg Testa, referiu que a situação é "bastante preocupante" e que está a ser levada "muito a sério".

Testa referiu ainda que que todos os agentes envolvidos vão ser inquiridos sobre a situação e serão analisadas as imagens disponíveis. Sobre o agente que foi afastado, o responsável das autoridades de Boulder explicou que pretende ter uma "conversa" com ele, quando "for apropriado" e "mais cedo do que tarde".

Numa das últimas reuniões municipais, vários habitantes protestaram e ergueram cartazes em que se lia "doing yard work while black" ("trabalhar no quintal enquanto negro") e "black lives matter" ("as vidas negras importam"). Os protestos e as iniciativas contra a violência e a agressão racial não tem esmorecido nos EUA, tendo muitas vezes por base a brutalidade policial.