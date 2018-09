Índia descriminaliza relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo

O Supremo Tribunal da União Indiana aboliu esta quinta-feira a lei que criminalizava as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. A regra vinha do tempo colonial e caracterizava as relações homossexuais como sendo "contranatura".

A decisão surge depois de em 2013 o mesmo tribunal ter decidido voltar a impor esta lei, após quatro anos de descriminalização.

A lei da homossexualidade, conhecida como "secção 377", proibia "relações carnais contra a ordem da natureza com qualquer homem, mulher ou animal" e o sexo homossexual era punido com penas de prisão até 10 anos.