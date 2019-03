Imprensa britânica relata "conspiração" no governo para afastar Theresa May

A imprensa britânica deste sábado regista a existência de "manobras sérias" nos bastidores do governo, como lhe chama a editora política da BBC, para afastar Theresa May do governo. De acordo com "importantes" fontes dos conservadores, a primeira-ministra britânica poderia conseguir o apoio para o seu acordo de saída da União Europeia (UE) se concordasse em deixar o cargo.

Deputados do partido adiantaram ainda à BBC que podem até apoiar o acordo, caso Theresa May garanta que não será a responsável pela próxima fase das negociações do Brexit.

O número 10 da Downing Street, a residência oficial da chefe do governo, desmente que May esteja a ser pressionada para se demitir.

Vários jornais de referência deste sábado escrevem, no entanto, que há membros do governo a conspirar contra a primeira-ministra, com o objetivo de substituí-la por um dirigente interino até que as eleições para a liderança se realizem no final deste ano. Sobre quem pode ser o sucessor, as opiniões divergem, conforme se tratem de fontes pró ou anti-Brexit.

A pressão política interna sobre Theresa May tem vindo a aumentar desde que foi obrigada a pedir à UE uma prorrogação do Artigo 50, tendo sido ainda criticada por acusar os deputados de serem os culpados pelo atraso do Brexit.

Recorde-se que o acordo que May negociou coma UE foi esmagadoramente rejeitado na Câmara dos Comuns duas vezes, e ainda não é claro se fará uma terceira tentativa, uma vez que afirmou, numa carta que enviou aos membros do parlamento, que só o faria caso houvesse garantia de ter "apoio suficiente".

O ministro das Finanças, Philip Hammond - um defensor da permanência do Reino Unido na UE - disse este domingo à Sky News que "não está em causa o primeiro-ministro - mudar primeiros-ministros, ou o partido do governo não ajuda".

Negou também os relatos de que estaria a tentar colocar David Lindigton, considerado vice-primeiro-ministro, no lugar de May. "Não são as pessoas que estão em causa, mas os acordos e o apoio que podem ter", sublinhou. "Estar agora a querer mudar as peças do tabuleiro é francamente autoindulgente neste momento", acrescentou ainda.

Segundo o Sunday Times, Lidington, que votou pela permanência do Reino Unido na UE, está na linha da frente para substituir May, enquanto o Mail on Sunday diz que o ministro do Ambiente, pró-Brexit, Michael Gove, era a "escolha do consenso".