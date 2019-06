"Houdini" indiano desaparece num rio

Chanchal Lahiri, um mágico indiano de 41 anos que dava pelo nome artístico de Mandrake e era conhecido por reproduzir as arriscadas proezas de Harry Houdini, desapareceu no domingo no rio Hugli, um distributário do Ganges, durante um número que, tudo o indica, correu mal.

O alerta foi dado pelos espetadores que se tinham concentrado para assistir ao número, junto a um dos pilares da ponte Howrah, em Calcutá, no estado de Benguela.

Lahiri tinha sido lançado no rio por uma grua, com o corpo preso por seis cadeados e uma corrente. O objetivo do número era conseguir libertar-se e nadar para a superfície. Mas, ao fim de dez minutos submerso, a multidão entrou em pânico e alertou as autoridades.

As buscas, por equipas de mergulhadores, decorreram ao longo de todo o dia e início da noite de domingo, tendo sido retomadas na manhã desta segunda-feira, mas até agora não há qualquer sinal do ilusionista. De acordo com informações das autoridades citadas pela imprensa local, é possível que as fortes correntes tenham arrastado o corpo mas, até que este seja localizado, não será confirmado o óbito.

'Mandrake' tinha feito um número semelhante no mesmo local há cerca de uma década, na altura fazendo-se baixar no rio no interior de uma gaiola metálica, conseguindo escapar incólume. Desta vez, apesar de o número em si ter sido autorizado, é possível que não tenham sido cumpridos os procedimentos de segurança.

A investigação ao sucedido está agora em curso.