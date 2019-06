Homem que divulgou vídeo do tiroteio em mesquita foi preso

População homenageou as vítimas nos dias a seguir aos atentados.

Nova Zelândia: polícia já identificou as 50 vítimas mortais

Nova Zelândia quer discutir com Facebook transmissão de vídeos em direto

Um homem neozelandês foi condenado a 21 meses de prisão, esta terça-feira, por difundir vídeos do massacre em duas mesquitas de Christchurch, quando um único homem matou 51 pessoas, a 15 de março. Naquele que foi o pior tiroteio de sempre na Nova Zelândia.

O homem agora condenado transmitiu vídeos do tiroteio em direto no Facebook.

Segundo a Radio New Zealand, Philip Arps, de 44 anos, considerou-se culpado de dois crimes de distribuição de material sensível, depois de partilhar cópias do direto com cerca de 30 pessoas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Arps também partillhou um vídeo editado posteriormente para incluir uma mira e uma contagem de corpos, acrescentou a mesma rádio.

O juiz Stephen O'Driscoll disse que quando perguntaram a Arps sobre o que achava do vídeo, a resposta foi "espetacular". "Está claro, a partir de todo o material que tenho à minha frente, que você tem pontos de vista fortes e de não arrependimento perante a comunidade muçulmana", referiu o juiz durante a leitura da sentença.

O governo da Nova Zelândia proibiu a divulgação de vídeos do massacre, que é punível com até 14 anos de prisão.

Arps, que se descreve como um supremacista branco, foi acusado de "comportamento ofensivo" e multado em 483 euros, em 2016, por ter enviado uma cabeça de porco ainda a sangrar para a mesquita Al Noor. Esta mesquita foi uma das atacadas a 15 de março.

Na semana passada, o australiano Brenton Tarrant considerou-se inocente das 92 acusações que enfrenta como alegado autor do massacre nas duas mesquitas. O seu julgamento começa na próxima semana.