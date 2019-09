Homem entra de carro em centro comercial e espalha o pânico [Veja o video]

Um homem entrou com a sua viatura num centro comercial em Schaumburg, Chicago, causando o pânico entre as pessoas que circulavam no espaço. A viatura embateu em quiosques e lojas no interior do Woodfield Mall, com muitos dos clientes a terem de fugirem para não serem atingidos. O homem acabou por ser detido pela polícia, e não há feridos a registar.

O momento foi registado em vídeo por clientes do centro comercial.

Uma testemunha contou que estava a pedir um gelado quando viu o carro a poucos metros de distância. Disse à mulher para se refugiar no Starbucks que ficava ao lado e correu para a viatura que entretanto havia embatido numa coluna do centro comercial. Abriu a porta e tirou as chaves da ignição.

Aos jornalistas disse que o condutor era jovem e parecia "atordoado e confuso". A polícia surgiu logo depois e deteve o indivíduo desconhecendo-se os motivos que levaram à invasão do espaço comercial.