Harry e Meghan publicam nova foto do bebé Archie no Dia do Pai

Os duques de Sussex publicaram uma nova foto do filho, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, no primeiro Dia do Pai do bebé real.

"Feliz Dia do Pai! Desejamos-te um primeiro dia do pai muito especial", escreveram o príncipe Harry e Meghan Markle a acompanhar a imagem onde é possível ver o bebé de um mês a agarrar o dedo do pai, publicada no Instagram.

O casal anunciou recentemente que Archie será batizado aos dois meses na St George's Chapel, onde os pais se casaram no verão passado e onde foram batizados também o pai e o tio, segundo e sexto na linha de sucessão ao trono, respetivamente.

Archie nasceu a 6 de maio e foi apresentado aos súbditos britânicos e ao mundo pela bisavó, a rainha Isabel II. É o sétimo na linha de sucessão ao trono.