Harry e Meghan criticados por viajarem em avião privado

Ambientalistas acusaram o duque e a duquesa de Sussex de hipocrisia, na sequência de o casal real britânico ter usado aviões privados para voar para o sul de França e para Ibiza em duas viagens com poucos dias de intervalo. O príncipe Harry e Meghan foram fotografados a bordo de um jato particular com o seu filho de três meses, Archie, duas vezes na última semana, em visita a Nice. O casal tem falado com regularidade sobre questões ambientais.



O jornal The Sun afirma que o casal tinha regressado de Ibiza ao Reino Unido, também através de um avião a jato particular, apenas dois dias antes de partir para a estância balnear francesa. Os críticos argumentam que as ações de Harry e Meghan contradizem a sua posição pública sobre as alterações climáticas, dado que a aviação é um dos maiores poluidores do mundo e é responsável por mais de 2% das emissões globais. A pegada ambiental de um avião a jato privado é também muito maior do que a de um avião comercial. Como transportam menos pessoas, a pegada ambiental numa viagem de avião privado é dez vezes superior.

"É mais do que tempo de as celebridades e pessoas que se consideram conhecedoras desta questão olharem para os seus comportamentos individuais", disse à CNN a ativista Lucy Gilliam, da ONG Transport & Environment. "Se queremos ser sérios no combate às alterações climáticas, temos de ser honestos... Não vamos resolver este problema se a elite não mudar o seu comportamento."

Em julho, o casal postou no Instagram: "Quase com 7,7 mil milhões de habitantes na Terra, cada escolha, cada pegada ambiental, cada ação faz diferença."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A defesa de Elton John

Elton John saiu em defesa do casal. O cantor esclareceu na segunda-feira que pagou a viagem de Harry e Meghan quando eles visitaram a sua casa em Nice. Elton John disse que pagou para que o voo fosse neutralizado em carbono.

"A mãe do príncipe Harry, Diana, princesa de Gales, era uma das minhas melhores amigas. Eu tenho um profundo sentimento de obrigação de proteger Harry e a sua família da intrusão desnecessária da imprensa que contribuiu para a morte prematura de Diana. Depois de um ano frenético que deu continuidade ao seu trabalho duro e dedicação à caridade, David [Furnish, o marido,] e eu quisemos que a jovem família tivesse umas férias privadas dentro da segurança e tranquilidade da nossa casa. Para manter um elevado nível de proteção, nós oferecemos um voo de avião privado", explicou no Instagram.

A compensação de carbono permite que os passageiros paguem mais para ajudar a compensar as emissões de carbono produzidas pelo voo. O dinheiro é investido em projetos ambientais como a plantação de árvores, com o objetivo de reduzir o dióxido de carbono no ar na mesma quantidade.

Elton John apelou à imprensa para que ponha fim aos "implacáveis e falsos assassínios de caráter que são feitos de forma espúria quase diariamente".