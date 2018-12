Há um governante 23 anos mais velho do que Marcelo. E outro 22. E outro 21

Mahathir Mohammad regressou ao poder na Malásia e é agora o líder mais velho do mundo, contando entre reis, presidentes e primeiros-ministros. Mas não longe dos 93 anos do primeiro-ministro da Malásia (que já governara entre 1981 e 2003) está Isabel II, com 92 anos. A rainha de Inglaterra, no trono desde 1952, é também o governante há mais tempo em funções, apesar de reinar mas não governar, como se costuma dizer em relação às modernas monarquias europeias.

Isabel II © Reuters

O terceiro lugar nos líderes mais idosos é ocupado por Beji Caid Essebsi, o presidente tunisino que com 91 anos zela pelo único caso de sucesso da chamada Primavera Árabe. A seguir vem o emir do Koweit, o xeque Al-Sabah, com 89 anos. Paul Biya, presidente dos Camarões, está em quinto lugar, com 85 anos. O sexto governante mais velho do mundo é o imperador Akihito do Japão, que anunciou a sua abdicação para 2019, consciente dos problemas de saúde aos 84 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mahathir Mohamad © Reuters

Nas grandes potências, Donald Trump é o líder mais velho, com 72 anos. É, aliás, o mais velho presidente de sempre nos Estados Unidos, batendo Ronald Reagan. O russo Vladimir Putin tem 66 anos e o chinês Xi Jinping 65.

Mahathir Mohamad © Reuters

Curiosamente, o líder (não monarca) há mais tempo no cargo, o presidente da Guiné-Equatorial, Teodoro Obiang, tem apenas 76 anos. Era quase um jovem quando tomou o poder em 1979.

Marcelo Rebelo de Sousa está longe de ser o mais idoso dos presidentes portugueses. Na Primeira República, Bernardino Machado tinha 75 anos quando, na segunda vez no cargo, foi derrubado pelo golpe militar de 28 de maio de 1926. Já no período salazarista, Óscar Carmona morreu em funções com 81 anos (esteve 25 anos na presidência) e Américo Tomás tinha 79 anos quando foi o 25 de Abril. Nos tempos mais recentes, Cavaco Silva deixou Belém com 76 anos.