Guerra dos Tronos volta em abril mas dragões voam em livro já dia 20

Fire and Blood, ou Fogo e Sangue, é o lema da família Targaryen. Foram eles quem governou os Sete Reinos de Westeros​​​​​​ até à morte de Aerys II, o rei louco, dando origem à luta pelo trono de ferro retratada na série televisiva Guerra dos Tronos. Ora é a história da dinastia que consegue invocar os dragões e levá-los a combater ao seu lado que George R. R. MArtin conta em Fire and Blood, o seu novo livro, passado três séculos antes do início da série.

Depois de uma longa espera, os fãs da série ficaram a saber este domingo que Guerra dos Tronos volta em abril para a sua oitava e última temporada. Apenas seis episódios para ficarmos a saber o destino de Jon Snow, Daenery Targaryen, Sansa, Cersei, Tyrion e da luta contra o exército dos mortos do Night King.

Claro que todos sabem que terminada a Guerra dos Tronos, virão aí as prequelas. Uma delas terá Naomi Watts como protagonista e irá passar-se milhares de anos antes da época retratada na série.

Para tornar a espera mais fácil, o The Times divulgou um excerto de Fire and Blood, o primeiro de dois volumes "escritos" pelo mestre Gyldayn, um "velhote com opiniões fortes", segundo Martin. O livro estará à venda a partir de 20 de novembro.

"Quando os dragões chegarem, a vossa pele vai arder e transformar-se em cinzas", diz um dos profetas no livro. "As vossas mulheres vão dançar em vestidos de fogo, encolhendo-se à medida que ardem, nuas sob as chamas. E vão ver as vossas crianças chorar, chorar até que os seus olhos derretam e escorram como geleia pelos seus rostos" - pode ler-se no excerto de Fire and Blood.

Para aqueles que continuam à espera de The Winds of Winter, o sexto livro da série A Song of Ice and Fire, é melhor terem paciência. O próprio Martin confessa estar a "lutar com ele há vários anos".