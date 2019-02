Granada alemã da Grande Guerra encontrada num carregamento de batatas

A polícia detonou uma granada alemã da I Guerra Mundial que chegou a Hong Kong no interior de um carregamento de batatas importadas de França, informou a polícia.

O caso ocorreu no fim de semana e levou as autoridades a detonarem a granada, que estava em "condição estável porque tinha sido descarregada antes mas sem detonar no momento da descarga", indicou o superintendente Wong Ho Hon Wilfred, citado pela CNN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A polícia divulgou um vídeo da detonação da granada encontrada entre as batatas importadas pela empresa Calbee Four Seasons Company Limited.