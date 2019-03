George W. Bush diz que a imigração é uma bênção

Novo recorde. Mais de 76 mil migrantes passaram a fronteira do México com os EUA

O homem que foi presidente dos Estados Unidos entre 2001 e 2009 defendeu o papel dos imigrantes na sociedade norte-americana. Durante uma cerimónia de naturalização por si presidida, no centro presidencial com o seu nome, em Dallas, W. Bush destacou a importância das pessoas que chegam ao país.

"Os representantes eleitos dos Estados Unidos têm o dever de regular quem entra e quando entra. Ao cumprir essa responsabilidade, ajuda a lembrar que a história da imigração americana nos fez quem somos. Entre todas as complicações da política, que nunca esqueçamos que a imigração é uma bênção e uma força", disse.

O homem que liderou a "guerra ao terror" com intervenções militares no Iraque e no Afeganistão defendeu também a adoção de políticas de imigração "justas" e " corretas". No entanto, defendeu que qualquer reforma nessa área tem de começar com o "reconhecimento de uma responsabilidade clara na fronteira".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"As fronteiras não são arbitrárias, e elas precisam de ser respeitadas, bem como os homens e as mulheres dos serviços de imigração e da Patrulha de Fronteiras", disse Bush.

As declarações deste republicano contrastam com a mensagem do atual presidente Donald Trump, mas também com as de muitos democratas críticos do policiamento na fronteira com o México.

As autoridades detiveram 66 mil migrantes na fronteira sul só em fevereiro, o número mais alto numa década.