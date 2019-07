Felipe repreende Letizia em público. O que terá feito a rainha?

O rei de Espanha foi obrigado a chamar a atenção da mulher durante uma receção oficial na residência real de Madrid, depois de a rainha consorte ter quebrado o protocolo.

Letizia Ortiz demorou-se a falar com um militar na porta da frente do salão, e além de ter deixado à espera Felipe, quando se aproximou do marido colocou-se à esquerda do rei, quando o protocolo obriga a que fique sempre à direita.

O mal-estar de Felipe foi notório e este repreendeu-a, um momento que foi captado pelos fotógrafos e registado pelas câmaras de vídeo.

Veja o vídeo: