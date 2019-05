Famoso modelo australiano procurado pela polícia por agressão

É uma estrela no Instagram, conhecido pelo seu corpo tatuado quase na totalidade e pela sua língua bifurcada. Ethan Bramble, de 23 anos, é procurado pelas autoridades australianas, acusado de agressão. De acordo com a BBC, a polícia já emitiu um mandado de captura para a sua detenção.

Esta quinta-feira, Ethan Bramble disse aos seus seguidores que tudo não passava de um mal-entendido sobre uma discussão que teve num bar com a sua ex-namorada. Acrescentou até já ter "resolvido" o mal-entendido com a polícia e garantiu que já é um "homem livre". Contudo, a polícia australiana confirmou que o mandado continuava ativo esta sexta-feira.

Desde então, tem aproveitado as redes sociais para provocar as autoridades, com mensagens desafiadoras. Numa publicação de Facebook em que a polícia pede ajuda para o localizar, o próprio decidiu escrever "eu nunca o vi na minha vida".

Diz ser o "jovem mais modificado do mundo" e é presença habitual não só na internet, com mais de 200 mil seguidores, mas também em programas de televisão na Austrália, devido à sua aparência incomum. O que faz com que a missão policial para o encontrar pareça mais fácil. "Ele tem tatuagens em 98% de seu corpo, incluindo no rosto, os seus olhos foram tatuados em preto e tem medidores de aproximadamente dez centímetros de diâmetro em ambos os lóbulos das orelhas", escreveram as autoridades no mandado de captura. Mas, até agora, a missão para encontrar o modelo não está a ser bem-sucedida.

Ethan Bramble disse, numa entrevista ao canal australiano Network Ten, que o seu caso só atraiu a atenção do público devido à sua aparência. "Se eu não fosse quem eu era, este não seria o circo dos media que está a ser", disse ele.