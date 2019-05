Explosão em Lyon. Macron fala em ataque. Menina de oito anos entre os feridos

Tiroteio e explosão com suspeitos dos ataques terroristas no Sri Lanka

13 pessoas terão ficado feridas na sequência de uma explosão que ocorreu esta sexta-feira no centro da cidade de Lyon, em França, adiantam Le Monde e Le Figaro , citando fonte próxima do caso. O Le Figaro acrescenta até que onze deles estão "muito levemente feridos". Porém, o último balanço das autoridades apontava para oito.

A explosão ocorreu na esquina entre a rua Victor Hugo e a rua Sala e já foi montado um perímetro de segurança na área. Uma fonte policial disse à agência France-Press que a bomba continha parafusos. A explosão ocorreu cerca das 17.30 locais (16.30 em Lisboa) à porta de uma pastelaria, perto da praça Bellecour, considerada o coração da cidade.

Segundo fonte judicial, as autoridades privilegiam a hipótese de um pacote armadilhado, com base em testemunhos.

O Le Monde adianta que a polícia procura um suspeito de ter depositado o pacote enquanto andava de bicicleta e refere que uma testemunha disse ter visto parafusos espalhados na rua.

Entretanto, as estações de metro Victor Hugo e Bellecour foram encerradas e a polícia apela para se evitar a zona da explosão.

De acordo com o prefeito Denis Broliquier, entre os feridos está uma menina de oito anos. "Estamos mais tranquilos, porque não há feridos graves, mas por outro lado temos uma certa: foi um dispositivo explosivo", frisou, acrescentando que o suspeito poderá ter sido filmado por câmara de videovigilância.

O presidente Emamnuel Macron classificou a explosão como "um ataque", referindo que tal como já tinha sido avançado pela AFP, não houve vítimas mortais.

"Cheguei com alguns minutos de atraso, porque houve um ataque a Lyon, penso que toda a gente já sabe. Não me cabe a mim dizer o que se passou, mas nesta altura posso adiantar que não houve mortos, apenas feridos. Deixo aqui a minha solidariedade para com eles e para com as suas famílias", disse o Presidente, no início de uma entrevista em direto num popular canal de Youtube.

Entretanto, a líder da Assembleia Nacional, Marine Le Pen, lamentou o ataque e classificou-o de "terrorista", num comentário no Twitter.

