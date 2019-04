Ex-presidente do Peru deu um tiro na cabeça para evitar ser preso

O ex-presidente peruano Alan García terá tentado o suicídio para evitar ser preso, tendo sido internado de emergência no Hospital Casimiro Ulloa, em Lima, com um disparo na cabeça. García é suspeito de ter recebido subornos da brasileira Odebrecht, para a sua campanha em 2006.

García foi presidente do Peru de 1985 a 1990 e novamente de 2006 a 2011. Segundo os media peruanos, estará a ser operado de emergência, assim como lavagem de dinheiro e tráfico de influências.

O secretário pessoal do ex-presidente, Ricardo Pinedo, confirmou ao jornal La República, que este entrou no quarto depois de se aperceber que o procurador estava à porta da sua casa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A justiça ordenou esta terça-feira a detenção preliminar de García por dez dias, assim como do seu ex-secretário da Presidência, Luis Nava, o ex-vice-presidente de Petroperú, Miguel Atala, e dos respetivos filhos, José Antonio Nava e Samir Atala.

A ordem de detenção foi feita a pedido do fiscal Domingo Pérez, que investiga o ex-presidente pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de influências e conluio no marco do caso Odebrecht.