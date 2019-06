Ex-líder da ETA "Josu Ternera" volta a ser detido horas depois de anúncio de libertação

Na base desse mandado de captura está um ataque ao quartel da Guardia Civil em Saragoça, em 1987, que provocou 11 mortos, e sobre o qual os advogados de "Josu Ternera" disseram que ainda não foi notificado.

Fontes judiciais, citadas pela agência espanhola Efe, acrescentaram que a notificação deverá chegar num prazo máximo de 48 horas e, depois, o líder da ETA comparecerá perante a sala de instrução do Tribunal de Recursos de Paris, que vai decidir se fica livre ou regressa à prisão parisiense de Santé, onde esta tarde dois dos seus filhos aguardavam a sua esperada libertação.

Segundo os jornais El País e El Mundo, o mandado de captura europeu segue um pedido da justiça espanhola, que requer a extradição de "Josu Ternera", a qual deverá ser decidida pelo tribunal parisiense.

No início da tarde de hoje, o mesmo tribunal havia decretado a libertação imediata de "Josu Ternera", ficando este sob controlo judicial, tendo que entregar o passaporte, marcar presença uma vez por semana numa esquadra de Paris e não sair de França.

De acordo com os meios de comunicação espanhóis, Josu Ternera tem cancro e foi detido no dia 16 de maio, depois de 16 anos em fuga, no parque de estacionamento de um hospital francês onde estaria a ser tratado, tendo sido transferido para a prisão de La Santé, em Paris.

"Josu Ternera" foi condenado duas vezes à revelia em França enquanto estava na clandestinidade, uma a oito anos de prisão e a outra a sete, tendo recorrido dos dois casos, cujas sessões ainda não começaram.

José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea foi o chefe da ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Pátria Basca e Liberdade) de 1977 a 1992, inspirando uma estratégia de atentados mortíferos, tendo sido também o promotor das negociações de paz com o Estado espanhol, antes de ser demitido da direção do grupo, em 2006.

Foi preso pela primeira vez em França, em 1989, com uma granada na mão e documentos falsos, condenado a 10 anos de prisão e depois expulso para Espanha, após a libertação.

Eleito em 1998 para o Parlamento Autónomo Basco, foi nomeado em 1999 como um dos três negociadores da ETA para o processo de paz, que acabou por ser abortado.