Só daqui a uma década Jorge Garcia poderá voltar a viver em território norte-americano

Foi com dois agentes de imigração por perto que Jorge Garcia abraçou a família no aeroporto de Detroit, antes de embarcar num avião com destino ao México, para onde foi deportado depois de três décadas a viver nos EUA. O mexicano, que foi levado para o país ilegalmente quando tinha apenas dez anos, foi obrigado a deixar os dois filhos, de 12 e 15 anos, e a mulher, para trás.

Garcia tinha uma ordem de deportação desde 2009, suspensa durante a presidência de Barack Obama, e desde então que tentava arranjar uma forma de permanecer nos EUA. Com as últimas políticas anti-imigração de Donald Trump, a permanência no país tornou-se impossível.

"É um pesadelo", disse a mulher de Jorge Garcia, citada pelo Detroit News, depois de ver o marido virar as costas no aeroporto.

A deportação de Jorge Garcia transformou-o na última visão pública do que muitos críticos de Trump chamam de repressão cruel e excessiva contra os imigrantes ilegais.

No início do ano passado, Donald Trump emitiu uma ordem executiva ampliando as prioridades de deportação, alegando que as medidas são necessárias para proteger a segurança nacional.

Garcia e a mulher, cidadã americana, estão casados há 15 anos. Quando tentaram legalizar-se, em 2005, acabaram por enfrentar um processo de deportação, de acordo com a ABC News.

Garcia nunca se ausentou da cidade do Michigan, onde residia, sem autorização dos agentes de imigração e não tem antecedentes criminais.

"Sinto-me triste. Tenho de deixar a minha família para trás, sabendo que eles provavelmente terão dificuldades em lidar com isso. Não sei quanto tempo não estarei cá para os ajudar. É difícil", desabafou o imigrante, citado pelo Detroit News.

Jorge Garcia pode ser impedido de regressar aos EUA durante dez anos, mas a família já garantiu que iria lutar para o trazer de volta antes desse período.

No aeroporto, na manhã desta segunda-feira, um grupo de amigos despediu-se de Garcia empunhado cartazes onde se lia: "Parem de separar as famílias". O vídeo da despedida emotiva foi partilhado nas redes sociais.