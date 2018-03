Pub

Antigo coronel dos serviços secretos militares russos foi condenado no país por espiar para o Reino Unido

Sergei Skripal, um antigo agente dos serviços secretos militares da Rússia, que foi condenado a 13 anos de prisão em 2006 por espiar e divulgar segredos russos ao Reino Unido, ficou em estado grave na passada segunda-feira depois de ser exposto a uma substância que ainda não foi identificada.

O antigo coronel foi condenado na Rússia por trair agentes e trabalhar os serviços secretos britânicos. Posteriormente, foi "trocado" pela Rússia numa troca de espiões feita pelo país do leste europeu e os EUA, em Viena, em 2010, explica a Reuters.

As autoridades britânicas informaram que duas pessoas foram encontradas inconscientes num banco, no passado domingo, na cidade britânica de Salisbury. Foram então tratadas por "suspeita de exposição a uma substância desconhecida", permanecendo em estado crítico. Não se sabe ainda qual é a substância em questão.

As duas pessoas eram um homem na casa dos 60 anos, agora identificado como o russo Sergei Skripal, e uma mulher com cerca de 30 anos, sem lesões visíveis, acrescenta a polícia.

"Ainda é muito cedo na investigação para determinar se aconteceu um crime", explicaram as autoridades em comunicado. Um hospital em Salisbury referiu que estava a "lidar com um grande incidente envolvendo poucas vítimas". Acrescentou que os funcionários e os pacientes se podiam dirigir às instalações como é usual.

As relações entre Rússia e Reino Unido não são as melhores desde a morte do ex-agente do KGB Alexander Litvinenko, em Londres, em 2006. A morte que um inquérito britânico concluiu que foi provavelmente aprovada por Vladimir Putin.