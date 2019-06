Édouard Philippe sai da sombra de Macron e anuncia o "ato II" do mandato

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, anunciou esta quarta-feira o "ato II" do mandato do governo, após a crise dos coletes-amarelos e o grande debate nacional que se seguiu em França. Depois de dois anos na sombra do presidente Emmanuel Macron, que quis centrar em si todas as atenções e chegou a ser apelidado de "rei-sol", Philippe assumiu finalmente as rédeas do executivo.

"Governamos há dois anos e continua a haver urgência, talvez ainda maior", disse no discurso de política geral diante dos deputados no Parlamento, antes de um debate que culminará numa moção de confiança. A urgência é económica, social, ecológica e política, enumerou, falando especificamente da vitória da extrema-direita nas europeias de 26 de maio.

Philippe diz que "é a urgência que une o governo francês", mas mostra-se "orgulhoso" do trabalho já cumprido, lembrando o desemprego no valor mais baixo de sempre e de uma série de outros bons indicadores económicos.

Falando do movimento dos coletes-amarelos, Philippe disse que "em novembro encontrámos a ira. Alguns dirão que nós a criámos sozinhos, mas eu não acredito". Admitindo que esse foi um período que o marcou "profundamente" e do debate nacional que se seguiu, o primeiro-ministro lembrou que foram decididas "medidas fortes para responder às aspirações dos franceses".

"É o ato II do mandato. Uma nova etapa que marca uma rotura com uma profunda mudança de método mas que anda de mãos dadas com dois imperativos: a consistência e a coerência" na ação e nos valores. E pede a todos que fiquem acima das divisões políticas.

Ambição ecológica

Segundo Philippe, "no centro do II ato, há a ambição ecológica", que ultrapassa precisamente as clivagens ideológicas. "Os próximos 12 meses serão os da aceleração ecológica, o primeiro eixo é de tornar mais limpa a nossa economia", referiu, anunciando também que todos os produtos de plástico descartáveis serão banidos da administração desde o próximo ano e a interdição total destes produtos em 2021, ao abrigo do decidido no Parlamento Europeu.

A "justiça social" será também no centro do "ato II", segundo o primeiro-ministro. "A justiça social é o que permite a todos trabalhar. O desemprego baixou com 93 mil empregos criados no primeiro trimestre. Estamos no bom caminho, mas não acabámos com o desemprego em massa", referiu, anunciando que apresentará uma reforma do sistema na próxima semana. Entre os objetivos está acabar com o uso abusivo dos contratos de curta duração, deixar claro que o trabalho rende sempre mais do que a inatividade (estando previsto uma redução do subsídio de desemprego para encorajar aqueles que não têm emprego a voltar ao mercado de trabalho) ou reforçar o acompanhamento dos desempregados.

Diminuição dos impostos

O primeiro-ministro anuncia ainda uma diminuição dos impostos. "Os impostos domésticos cairão em quase 27 mil milhões de euros" e o imposto sobre a habitação será suprimido para todos os franceses. Philippe diz que o governo ouviu de forma clara a mensagem de "exasperação fiscal" dos franceses, falando de uma redução da taxa de impostos sobre rendimentos de três pontos percentuais, de 14% para 11%, o que representa um ganho de 350 euros por lar, explicou.

A nível da infância, o chefe do governo anuncia a abertura de mais 30 mil vagas em creches, com a aposta de formação de seis mil novos profissionais, defendendo a escolaridade obrigatória a partir dos três anos e um limite de 24 alunos por sala de aula.

Por outro lado, na velhice, Philippe promete até ao final do ano a reforma da lei de dependentes. "Esperámos muito tempo para enfrentar o problema porque os orçamentos em jogo são gigantescos e por uma espécie de negação", admitiu. "São os nossos olhos que têm que mudar", indicou, dizendo que é preciso ouvir a sua vontade e desejo de envelhecerem em casa, de ouvir as famílias que suportam os cursos financeiros pesados.

A reforma do sistema de pensões, que considerou "outro dos grandes desafios da nossa geração", será também debatido, com a apresentação já em julho das recomendações de um estudo sobre os 42 sistemas de reforma diferentes que existem em França. "Este novo sistema vai basear-se num princípio simples: as regras serão as mesmas para todos", afirmou. E deixou ainda claro que haverá incentivos para trabalhar para lá da idade de reforma, atualmente os 62 anos.

Segurança e migração

Depois de uma parte do discurso que os analistas consideram ter tido como alvo a esquerda, Philippe passou ao tema da segurança, mais próximo da direita. E disse que o combate ao tráfico de droga será o grande combate dos próximos 12 meses, considerando que as drogas "gangrenam áreas inteiras" do país.

"Pedi a Christophe Castaner [ministro do Interior] um plano contra a violência gratuita", indicou, prometendo uma nova lei para o outono, que será discutida pelo Parlamento no início do próximo ano.

Em relação aos migrantes, Philippe disse que "é preciso enfrentar sem falso pudor certas realidades, nomeadamente a da pressão migratória". E deixou claro: "Se queremos acolher bem aqueles que querem vir para o nosso país, temos que controlar o fluxo migratório." E explicou que junto com os restantes parceiros da União Europeia, a França vai trabalhar na reforma do espaço Schengen. Haverá todos os anos um debate sobre questões de asilo e migração no Parlamento, o primeiro já em setembro.

O primeiro-ministro disse ainda que o governo vai acompanhar os muçulmanos no seu combate contra a radicalização e o islamismo, defendendo o combate ao discurso de ódio nas redes sociais. Defendeu ainda uma reforma do culto muçulmano, com uma formação de imãs em França que falam francês, de forma a evitar que estes sejam financiados por terceiros países. Tudo, disse, sem por em causa "o livre exercício e culto".

Reforma constitucional

Philippe disse ainda que "o ato II joga-se finalmente na reforma do Estado", defendendo uma reforma da Constituição. Entre as mudanças estão a redução do número de deputados, explicando que a ideia não é reduzir o número num terço, mas num quarto.

Este tema tem tido o posição negativa do Senado, com o primeiro-ministro a admitir que talvez seja possível esperar pela renovação desta câmara em setembro de 2020 para conseguir o apoio, lembrando contudo também que o presidente pode convocar um referendo sobre o tema.

O primeiro-ministro disse que tinha havido há um ano a apresentação de um projeto de lei constitucional e dois projetos de lei orgânica, mas que as circunstâncias (referia-se à polémica do escândalo Benalla), não foi possível avançar na discussão dos temas. Agora, há três textos prontos para essa reforma, centrados em três prioridades: território, participação cidadã e justiça.

No discurso de pouco mais de uma hora, Philippe anunciou ainda o alargamento da procriação medicamente assistida a todas as mulheres, abrindo a porta às mulheres solteiras e às lésbicas de recorrer a essa medida atualmente reservada aos casais heterossexuais com problemas de fertilidade. O projeto de lei da bioética, que inclui esta medida, será aprovado em conselho de ministros em julho, anunciou.

Holofotes em Philippe

Philippe assume os holofotes de governo, como vários primeiros-ministros antes dele, depois de no ano passado o seu discurso de política geral ter ficado marcado pelo discurso, na véspera, do presidente Macron aos deputados e senadores reunidos em Versalhes. O próprio Palácio do Eliseu admitiu ao Le Monde que a intervenção deste ano servia para "empoderar o primeiro-ministro". E o discurso de Macron não tem ainda data marcada.

Resta saber qual será o resultado da moção de confiança num Parlamento onde o La Repúblique em Marche tem a maioria. Em 2017, tinha conseguido 370 votos a favor e 67 contra, com um número recorde de 129 abstenções.

Para reforçar a confiança, Philippe irá também pronunciar outro discurso diante dos senadores, na quinta-feira, sujeitando-se a outro voto de confiança (que não é hábito nessa câmara).

"Neste terceiro ano de responsabilidades queremos mudar a maneira como governamos", disse Philippe no final do seu discurso. "Temos que envolver mais os franceses nas nossas decisões", afirmou, falando também de uma mudança de tom. "A determinação, a convicção, a paixão nunca nos deem conduzir à arrogância, à caricatura. Vamos olhar com lucidez o nosso cenário político e os nossos debates mediáticos. Eles nem sempre estão à altura dos desafios. Eles merecem melhor do que exageros, posturas", defendeu (sendo ovacionado de pé pelos deputados da maioria).