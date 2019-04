Donald Trump anuncia no Twitter demissão da responsável pela segurança nacional

Kirstjen Nielsen foi reunir com Donald Trump na tarde deste domingo e acabou por ser demitida do cargo de responsável pela Segurança Interna dos EUA.

Numa publicação na rede social Twitter o presidente norte-americano anunciou que Kirstjen Nielsen tinha deixado este domingo de ser a secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA. Ao post onde agradece o trabalho de Nielsen seguiu-se outro em que adiantou que será substituída por "Kevin McAleenan, atual responsável do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras dos EUA. Que, estou confiante, fará um bom trabalho".

De acordo com a CNN Nielsen tinha ido à Casa Branca para uma reunião que serviria para discutir com Trump questões relacionadas com a imigração e não pensaria que iria deixar o cargo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo as fontes da estação de televisão norte-americana, o presidente Trump estava a ser pressionado para efetuar mudanças pois não existiriam desenvolvimentos nas leis de asilo com as quais pretende impedir os imigrantes da América Central de entrar nos EUA.

Já fontes próximas de Nielson contaram à CNN que esta responsável teria ido falar com Donald Trump depois de ter sido avisada de que estavam a ser preparadas mudanças, nomeadamente para a direção do departamento de Imigração e Controle Alfandegário.

A intenção do presidente em querer cortar a ajuda a alguns países da América Central também não era bem aceite pela agora ex-responsável pela Segurança Interna, principalmente quando Nielsen tinha visitado as Honduras e assinado um acordo de cooperação com este país, El Salvador e a Guatemala. Este compromisso foi criticado por Trump, que pretende cortar os apoios a estes países.

Nielsen fez parte da administração do presidente George W. Bush e nunca escondeu o ceticismo sobre lealdade em relação a Trump. Chegou a esta administração com o cargo de chefe de equipa de John Kelly, o primeiro secretário de Segurança Interna de Trump.