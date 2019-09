Doença misteriosa está a matar dezenas de cães na Noruega

Nas últimas semanas uma doença cujos veterinários desconhecem a origem, tem vindo a matar dezenas de cães por toda a Noruega.

Segundo o jornal britânico The Guardian , pelo menos 25 cães já morreram na sequência de doença desconhecida. As autoridades pedem à população que mantenha os seus animais de estimação longe do contacto com outros cães até que sejam descobertas as causas das mortes.

A Autoridade de Segurança Alimentar da Noruega informou que no fim de semana adoeceram 10 cães, dos quais quatro já morreram. A maioria dos casos foram detetados na capital da Noruega, em Oslo. No entanto, a doença já foi detetada em 14 dos 18 municípios do país.

De acordo com a BBC , os animais tinham sintomas como diarreia ou vómitos. Apesar de terem sido encontradas duas bactérias suspeitas nas autópsias, o Instituto Veterinário não clarifica se tais bactérias terão sido a causa das morte dos animais.

O porta-voz da Autoridade de Segurança Alimentar da Noruega, Ole-Herman Tronerud afirma que "é uma situação muito complicada para os cães". "Ainda não sabemos se se trata de um caso isolado ou de uma doença contagiosa".