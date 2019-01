"As escolas ainda estão organizadas como as fábricas e hoje não basta saber ler e contar. É preciso ser crítico e criativo"

Junto à Universidade de Genebra, onde em tempos existiu a Brasserie Landolt que nos primeiros anos do século XX serviu de base às conspirações de Lenine, está agora um prédio moderno, cujo rés-do-chão é ocupada pelo Takumi, um restaurante japonês. Não sobra nada da cervejaria histórica, que surge nas biografias do revolucionário russo, mas no exterior continua a placa que homenageia os opositores portugueses que nas décadas de 1960 e 1970 ali conspiravam contra o fascismo português. Foi colocada em 1999, para assinalar os 25 anos do 25 de Abril.

"Lembro muito bem do Landolt. Íamos lá muito, nem sempre para as tais conspirações políticas, às vezes só mesmo para conversar. Para tertúlias. O café era famoso por causa de Lenine e até se falava de uma mesa onde ele se sentava sempre nos anos de exílio na Suíça", diz ao DN Maria Emília Brederode dos Santos, que fazia parte do grupo de opositores portugueses que a tal placa recorda.