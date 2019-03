Guaidó e a mulher foram recebidos com honras no Paraguai, em mais uma paragem da viagem para garantir apoios internacionais. Desafio será voltar a Caracas.

Mais de um mês após ter assumido a presidência interina da Venezuela, Juan Guaidó já provou que consegue mobilizar multidões, conta com o apoio de mais de 50 países que aplicam pressão económica e diplomática sobre Nicolás Maduro, mas na prática não consegue exercer o poder em face de um presidente que não quer ceder. Alguns diplomatas venezuelanos reconheceram-no e os militares vão desertando a conta-gotas, mas o caminho ainda é longo.

Depois de vários encontros com líderes estrangeiros na Colômbia, no Brasil e no Paraguai, o próximo desafio do presidente da Assembleia Nacional será regressar à Venezuela - onde arrisca a prisão por ter violado uma decisão do Supremo Tribunal (cuja legitimidade não reconhece) e ter saído do país sem autorização. Em Brasília, disse que o faria até o mais tardar segunda-feira, apesar das "ameaças".