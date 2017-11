Pub

O indivíduo estava a ser vigiado desde o início do ano

A polícia australiana deteve na segunda-feira um homem que planeava um ataque com uma arma automática durante as festividades de passagem de ano, em Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália. O plano era disparar sobre o maior número de pessoas.

As autoridades indicaram que o homem, um australiano com pais somalis, tem 20 anos e que não tinha cúmplices. Vigiado desde o início do ano, o suspeito não teve oportunidade de comprar a arma antes da detenção.

De acordo com o vice-comissário da Polícia de Victoria, o homem teve acesso a documentos da Al-Qaeda, nomeadamente uma espécie de guia sobre como cometer um ataque terrorista e como usar uma arma de fogo. "Estamos a alegar que ele é um simpatizante do ISIS".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A Austrália está em alerta desde 2014 para eventuais atentados terroristas, tendo sido desde então frustrados pelas autoridades cerca de uma dúzia de planos.