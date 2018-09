Da Starbucks à Casa Branca? Howard Schultz pode avançar contra Trump

Passaram 35 anos desde que Howard Schultz desenhou a fórmula do moderno Starbucks num café de Milão (a primeira loja abrira 16 anos antes de comprar a cadeia e revolucionar o conceito com a ideia de vender bebidas, além dos grãos) e três meses desde que anunciou que ia retirar-se do board do gigante mundial que fatura mais de 20 mil milhões de dólares anuais. Mas a reforma parece estar mais longe do que nunca para o empresário nova-iorquino. Aos 65 anos, há cada vez mais gente a antecipar que Schultz está à beira de embarcar na maior aventura da sua vida.

Com uma veia política ativa desde sempre bem vincada, uma candidatura às primárias americanas é agora antecipada por alguns como uma probabilidade que ganha força. Mesmo pelas declarações que fez ao New York Times em junho. "Tenho estado crescentemente preocupado com o nosso país, quer pelas divisões internas quer pela nossa posição no mundo", admitiu então, assumindo, quando o questionaram sobe uma possível candidatura, que está disponível para testar se há "um papel que ainda possa desempenhar de forma a devolver algo à comunidade". "Mas ainda não sei em que moldes isso pode acontecer", afirmou. Uma posição bem distinta da que tomara nas eleições anteriores, quando descartou a possibilidade de avançar. "Apesar do apoio e incentivo que tenho recebido nesse sentido, não faço tenções de entrar na corrida às presidenciais", escreveu então, num artigo publicado no mesmo jornal.

Os rumores da sua entrada na política ativa já não é de hoje. Há um ano, um vídeo publicado pela Business Insider mostrava o milionário americano a dizer aos empregados que Donald Trump estava a criar "episódios de aos diários" com graves consequências para a economia. "Nós temos o antídoto para isso", adiantou, defendendo na altura, numa entrevista à CNN, que Hillary Clinton "tem de ser" a próxima presidente dos Estados Unidos.

Momentos como esse, bem como o anúncio de que a Starbucks pretendia contratar 10 mil refugidos, depois de Trump ter emitido uma diretiva que os impedia de entrar nos Estados Unidos, têm contribuído para dar força à ideia de uma candidatura de Schultz às próximas primárias. Mas outros episódios recentes têm-no penalizado. É o caso das acusações de racismo que aconteceram em lojas da Starbucks - dois negros foram expulsos do espaço sem razão aparente, sendo o episódio filmado e divulgado nas redes sociais por outros clientes, indignados - e das acusações de engenharia financeira e pressão sobre os funcionários da cadeia, vindas a público na última semana.

Seja como for, Howard Schultz não parece ainda preparado para trocar as suas ideias pelo que muitos dos democratas defendem e isso tem jogado contra ele - neste verão, o empresário foi duramente criticado na sequência de declarações em que se afirmava insatisfeito pela tendência demasiado esquerdista do partido e por haver tantas vozes a seguir esse sentido. A verdade é que, não há muito tempo, debatia-se nos fóruns sobre a sua inclinação política, para se chegar à conclusão, com base nas suas próprias frases, de que Schultz se encontrava algures no centro político.

Se e como avançará para as primárias e que apoios conseguirá reunir caso avance, ainda está por deslindar. Uma coisa é certa, o dono da Starbucks não deixará de ser uma voz politicamente ativa nos próximos tempos. Chegará para o levar à Casa Branca em 2020?