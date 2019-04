290 pessoas morreram e mais de cinco centenas ficaram feridas nos atentados terroristas de domingo no Sri Lanka. Entre as vítimas mortais há quase quatro dezenas de estrangeiros, entre eles o português Rui Lucas, de 31 anos. Natural de Viseu, encontrava-se com a mulher, em lua-de-mel, estando o casal alojado no hotel Kingsbury.

Os alvos foram, precisamente, três hotéis de luxo de Colombo, a capital do Sri Lanka, bem como três igrejas cristãs, o Santuário de Santo António, em Colombo, a de São Sebastião, em Negombo, e a de Sião, em Batticaloa.