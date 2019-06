Colorado proíbe "terapias de conversão" de homossexuais em menores

O Colorado proibiu a chamada "terapia de conversão" em menores de idade, uma prática que visa converter homossexuais em heterossexuais, tornando-se o 18º estado norte-americano a fazê-lo, adianta o The New York Times .

O governador do Colorado, Jared Polis, que já assumiu ser homossexual, assinou o projeto-lei na sexta-feira, um dia antes do início do mês do orgulho LGBT. Além disso, aprovou uma outra lei que torna mais fácil para os transexuais a mudança de género nos documentos de identificação.

De acordo com o New York Times, Maine também proibiu estas terapias, na quarta-feira, e Nova Iorque e Massachusetts promulgaram leis que impedem que sejam praticadas este ano.

As chamadas terapias de conversão existem há mais de cem anos e visam mudar a orientação sexual de quem não é heterossexual. A técnica mais comum é executada através da fala, mas, de acordo com um estudo feito em 2018 pelo Williams Institute of the School of Law, os médicos também usam mecanismos como indução de náuseas, vómitos ou paralisia quando uma pessoa se sente excitada com imagens de pessoas do mesmo sexo.

De acordo com a mesma investigação da Universidade da Califórnia, Los Angeles, há casos em que são usados choques elétricos para tentar mudar a orientação sexual dos homossexuais.

"O Colorado juntou-se a uma lista crescente de estados que baniram a chamada terapia de conversão", escreveu Jared Polis no Twitter.

Para o governador, esta é uma prática "tortuosa que tem sido amplamente desacreditada por médicos e profissionais de saúde mental".

A associação One Colorado, que defende os direitos da comunidade LGBT, já se manifestou, mostrando-se satisfeita com a atitude de Jared Polis, já que, segundo a mesma, existem várias pessoas a aplicar terapias de conversão naquele estado.

"O que esta lei faz é afirmar que aqueles que são formados em medicina e saúde mental não podem participar nesta terapia", afirmou no sábado ​​​​​​Sheena Kadi, vice-presidente da organização. Desta forma, afirmou, as famílias que procuram "orientação profissional" não vão ser enganadas por médicos que lhes apresentam estas terapias como uma "prática credível".

Nos casos em que os médicos são também líderes religiosos, Sheena considera que devem escolher de que lado querem atuar. Apesar de este ser um passo importante, a representante lembrou que as pessoas em causa ainda sofrem discriminação no dia-a-dia.

Em janeiro, o conselho da cidade de Denver votou, por unanimidade, a proibição de terapias de "conversão gay" para menores de idade.

Em 2016, Malta tornou-se o primeiro país europeu a proibir as terapias de "conversão homossexual" e, no ano passado, o Reino Unido anunciou um plano que prevê a criação de legislação com idêntico propósito. Também a Argentina, China e Taiwan proíbem essas práticas.

Em Portugal, não há legislação nacional sobre este tipo de terapias.