Cento e trinta mortos em massacre no Mali

O mais sangrento massacre desde o final dos principais combates da operação lançada em 2013, por iniciativa da França, para expulsar os grupos jihadistas que tinham assumido o controlo do norte do país, ocorreu durante a visita do Conselho de Segurança da ONU ao Mali e ao vizinho Burkina Faso.

Desde o aparecimento, há quatro anos, no Mali central, do grupo jihadista do pregador Amadou Koufa, que recrutava principalmente entre os Fulani, tradicionalmente pastores, multiplicaram-se os confrontos entre esta comunidade e os grupos étnicos Bambara e Dogon, sobretudo agricultores, que criaram os seus próprios "grupos de autodefesa". A violência matou mais de 500 civis em 2018, segundo a ONU.

A delegação, composta por vários ministros, incluindo os da Justiça e da Saúde, e funcionários militares, chegou no final da manhã a Ogossagou-Peul, na zona de Bankass, perto da fronteira com o Burkina Faso, de acordo com um político local. O ataque ocorreu seis dias depois de um ataque jihadista em Dioura, na mesma região, mas muito mais ao norte, contra um acampamento do exército do Mali, que perdeu 26 homens, segundo um relatório militar.

Numa declaração de reivindicação do ataque, a principal aliança jihadista do Sahel ligada à al-Qaeda justificou a operação de Dioura pelos "crimes hediondos cometidos pelas forças do governo de Bamako e pelas milícias que a apoiam contra os nossos irmãos Fulani".

No domingo realizou-se um Conselho de Ministros extraordinário, na presença do presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Foi anunciada "a dissolução da associação [de caçadores Dogon] Dan Nan Ambassagou para deixar claro a todos que a protecção das populações continuará a ser monopólio do Estado", disse à imprensa o primeiro-ministro Soumeylou Boubeye Maïga.

Anunciou também a "nomeação de novos chefes militares", após a destituição do chefe do Estado-Maior general das Forças Armadas, M'Bemba Moussa Keïta, e do Exército e da Força Aérea. O novo chefe do Estado-Maior é o general Abdoulaye Coulibaly, de acordo com uma declaração do governo.

As mudanças na hierarquia militar seguem-se ao referido ataque islamista ao acampamento militar, o qual fez 26 mortos.