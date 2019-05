Cães e gatos terão sido as vítimas da queda de Boeing 737

O aparente "final feliz" do acidente com um Boeing 737 que se despenhou no rio St. Johns, em Jacksonvile, Florida, com os 143 passageiros e tripulantes a escaparem com vida, está a ser ensombrado pela notícia de que os cães e gatos transportados a bordo não sobreviveram. Os animais seguiam no porão, parcialmente submerso, do aparelho que se despenhou na sexta-feira à noite. E as primeiras inspeções realizadas pelas equipas de salvamento não permitiram localizar nenhuma caixa de transporte de animais na zona que se encontrava à superfície.

"[Ainda] Há água no portão de carga", confirmou ao jornal USA Today Kaylee LaRocque, porta-voz da marinha dos Estados Unidos, que tinha fretado o aparelho. "Entristece-nos muito esta situação, há animais que infelizmente faleceram".

Desde o acidente, muitas pessoas têm questionado, nomeadamente através das redes sociais, qual o destino dos animais - o manifesto de bordo referia apenas quatro mas acredita-se que poderão ser mais. Ao início da tarde de ontem, a Naval Air Station de Jacksonvile, da Marinha, confirmou que os animais ainda não tinham sido localizados, com o acesso aos mesmos a ser condicionado por questões de segurança.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outras fontes ligadas à investigação explicaram que o risco de afundamento do avião impediu as equipas de resgate de aprofundarem as buscas. As autoridades aeronáuticas impediram a retirada do aparelho até estarem concluídas as perícias no local, uma decisão que também está a motivar críticas face à presença de seres vivos no aparelho.