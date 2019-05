Caças norte-americanos intercetaram bombardeiros russos

Dois caças norte-americanos intercetaram, esta segunda-feira, quatro bombardeiros e dois caças russos junto à costa do Alaska, avança a CNN, citando o Comando de Defesa Aérea norte-americano (NORAD). As aeronaves russas aproximavam-se da zona de identificação de defesa aérea, que se estende aproximadamente 200 milhas a oeste da costa do Alaska.

De acordo com o referido Comando, o sistema de deteção precoce identificou "positivamente e intercetou um total de quatro bombardeiros Tupolev e dois caças Su-35". O NORAD garante também que as aeronaves russas permaneceram no espaço internacional "e em nenhum momento entraram no espaço aéreo de soberania dos Estados Unidos ou do Canadá".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O incidente foi confirmado esta terça-feira pelo ministro da Defesa russo, que alegou que as aeronaves realizaram "missões programadas sobre as águas neutras dos mares de Chukotka, Bering e Okhotsk, bem como ao longo da costa ocidental do Alasca e da costa norte das Ilhas Aleutas." "Em certos pontos do percurso as aeronaves foram escoltadas por caças da Força Aérea dos Estados Unidos. O tempo total de voo excedeu as 12 horas", acrescentou o responsável do governo.

"A grande prioridade da NORAD é defender o Canadá e os Estados Unidos. A nossa capacidade de detetar e derrotar ameaças aos nossos cidadãos, a infraestruturas vitais e às instituições nacionais começa com a deteção, rastreamento e identificação de aeronaves de interesse que se aproximem do espaço aéreo dos Estados Unidos e Canadá", afirmou o general Terrence J. O'Shaughnessy, comandante da NORAD.