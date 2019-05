Bomba atinge turistas perto das pirâmides de Gizé

Uma bomba explodiu no domingo quando um autocarro turístico passava perto do Grande Museu Egípcio, perto das pirâmides de Gizé. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas, segundo a AFP.

Imagens dos locais de explosão que circulam nas redes sociais mostram o autocarro danificado e os destroços na estrada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O engenho explosivo estava perto da parede do museu", disse à agência DPA uma fonte anónima. Os feridos são turistas cuja nacionalidade não foi especificada.

Em dezembro de 2018, três turistas vietnamitas e um guia turístico egípcio morreram e 11 outros ficaram feridos em circunstâncias semelhantes. No dia seguinte, as forças de segurança egípcias mataram 40 alegados terroristas em Gizé e no norte do Sinai.

Desde os anos 90 do século passado que o Egito tem sido palco de atentados terroristas a visar os turistas. Alguns dos mais graves massacres ocorreram em Gizé e Luxor e em estâncias turísticas como Sharm El Sheikh. Foi ao descolar do aeroporto dessa cidade que um avião com turistas russos foi derrubado em 2015. Morreram 224 pessoas.

Nos últimos anos as principais vítimas do terrorismo no Egito têm sido fiéis. Em 2017, em quatro ataques a igrejas cristãs, mais de 80 coptas foram mortos. Também nesse ano um ataque à mesquita de Arish, no norte da península do Sinai, matou 40 seguidores da corrente mística do islão, o sufismo.