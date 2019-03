Beto O'Rourke, da última fila do Congresso a candidato a presidente

De congressista pouco conhecido a candidato a presidente dos Estados Unidos da América em apenas dois anos. Beto O'Rourke, de 46 anos, anunciou esta quinta-feira que vai concorrer às primárias democratas para depois desafiar o republicano Donald Trump nas eleições de 2020.

"Este é um momento decisivo para o nosso país e para cada um de nós", vincou o antigo congressista eleito pelo Estado do Texas, num vídeo onde confirmou os rumores que já circulavam sobre a sua corrida às primárias democratas. "Os desafios que enfrentamos, as crises inter-relacionadas na economia, na nossa democracia e no clima nunca foram maiores. E ou nos vão consumir, ou representarão uma enorme oportunidade para libertar o génio dos EUA".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os desafios que enfrentamos, as crises inter-relacionadas na economia, na nossa democracia e no clima nunca foram maiores"

Esta entrada na disputa democrata de Beto - Robert de nascimento, e que apesar do diminutivo hispânico é descendente de irlandeses - é o culminar de dois anos de ascensão meteórica na política americana de um congressista pouco conhecido fora da sua El Passo natal até ao estrelato nacional. O'Rourke saltou para a ribalta também por ter afirmado no ano passado, na campanha para senador do Texas, que não achava uma falta de respeito os jogadores negros de futebol americano não se ajoelharem-se durante o hino, comparando-os aos ativistas que se bateram pelos direitos civis na década de 1960.

Acabou por não conseguir derrotar o republicano Ted Cruz, mas conseguiu uma angariação de fundos recorde e já foi objeto de um documentário da HBO, sendo visto como uma forte ameaça à presidência Trump.

Membro da Comissão das Forças Armadas e da Comissão dos Assuntos dos Veteranos da Câmara dos Representantes a partir de 2012, quando foi eleito para representar o 16.º distrito do Texas no Congresso, Beto O'Rourke destacou-se na defesa do acesso gratuito da população à saúde, em especial para os veteranos de guerra. Propõe a legalização da marijuana, é um crítico da alta finança, defende um aumento dos impostos para os mais ricos e tem-se oposto à política de imigração de Trump, sobretudo a separação de famílias, mas também à construção do muro na fronteira com o México, lembrando os direitos de propriedade dos donos das terras por onde a obra deve passar.

Agora, Beto garante que vai fazer "uma campanha pela positiva, empenhada em potenciar o que de melhor há em cada um, com o objetivo de unir um país muito divido".

Hillary Clinton já anunciou que está fora desta disputa

No último fim de semana, o senador Bernie Sanders, que disputou com Hillary Clinton as primárias do Partido Democrata em 2016, confirmou a sua intenção de voltar a concorrer, enquanto a antiga secretária de Estado de Barack Obama já anunciou que está fora desta disputa.

A corrida democrata conta com nomes como o das senadoras Kamala Harris, Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand, assim como o do ex-secretário da Habitação, Julian Castro, entre outros. Joe Biden, o ex-vice-presidente de Obama, também já foi apontado como potencial candidato.