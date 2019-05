Cantor do hit "Jenifer" morre em queda de avião no Brasil

Um avião bimotor que caiu num mangal, no sul do Sergipe, no início da tarde de hoje no Brasil, transportava, segundo informações do programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o cantor Gabriel Diniz, cantor do hit do último Carnaval Jenifer. O corpo de bombeiros militares do estado, chamado a prestar socorro na povoação de Porto do Mato, junto à cidade de Estância, terá encontrado três corpos já sem vida.

À Folha de São Paulo, o assessor do artista confirmou que Gabriel Diniz seguiu na aeronave que tinha João Pessoa como destino.

Foram ainda encontrados documentos de identificação do cantor no local da queda.

De acordo com uma moradora local, que falou com o site G1, o avião passou por cima da casa dela, demonstrando problemas no motor, e acabou por desabar no mangue. O grupo tático aéreo está a sobrevoar a região, mas ainda não informou oficialmente o número de vítimas que estariam no avião nem as possíveis causas do acidente.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Diniz, de 28 anos, tornou-se nacionalmente conhecido por Jenifer, single que ficou em primeiro lugar entre as músicas mais tocadas nas rádios e nos streamings de música do Brasil ao longo do verão de 2019.

Músicos populares como Wesley Safadão e Gusttavo Lima rejeitaram o tema composto por um coletivo de Goiânia. Com o sucesso, Gabriel Diniz disse à Folha: "Sinto-me abençoado por Deus ter posto Jenifer nas minhas mãos."