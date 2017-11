Pub

Aeronave tinha 11 pessoas a bordo. Decorrem as manobras de busca e salvamento, pelo que ainda não foram identificados os passageiros

Um avião da Marinha dos EUA despenhou-se com 11 militares a bordo. O acidente aconteceu hoje, já durante a tarde no Oceano Pacífico, a sudeste da ilha japonesa de Okinawa. A informação foi confirmada pela Sétima Esquadra, refere o Whashington Post.

O ministro da Defesa do Japão anunciou entretanto que oito dos 11 tripulantes foram detetados, mas não se sabe se foram encontrados com vida.

O avião estava a regressar ao porta-aviões Ronald Reagan, que está estacionado no mar das Filipinas, quando se despenhou às 14.45 horas locais (06.45 hora de Lisboa). Ainda é desconhecia a causa do acidente e a Marinha está ainda a levar a cabo as operações de busca e salvamento pelos tripulantes. Por esse motivo ainda não foram revelados os nomes dos militares a bordo.

A Sétima Esquadra dos EUA, está estacionada no porto japonês de Yokosuka. Está na região para fazer exercícios militares no quadro do aumento de tensões com a Coreia do Norte. Este mês, pela primeira vez na década, desfilaram juntos os três porta-aviões (uma demonstração do poderio militar norte-americano) da frota, no mar entre o Japão e a Península das Coreias.

Este é o último de vários acidentes que a Sétima Esquadra já sofreu este ano e dos quais resultaram 17 mortos.