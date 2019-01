Auxiliar de enfermagem lidera lista dos coletes amarelos às europeias

O movimento dos coletes amarelos francês já apresentou os dez primeiros candidatos, seis mulheres e quatro homens, que irão ocupar os primeiros lugares da lista que será candidata nas eleições para o Parlamento Europeu. Ingrid Levavasseur, auxiliar de enfermagem de 31 anos, será a cabeça-de-lista e os restantes nove elementos têm idades entre os 29 e os 53 anos e várias origens profissionais.

A lista tem o nome de Reunião de Iniciativa Cidadã, cujas iniciais, RIC, coincidem com as de uma das principais exigências políticas do movimento de contestação, um referendo de iniciativa cidadã.

"O movimento social nascido no nosso país a 17 de novembro reflete a necessidade de transformar a raiva num projeto político humano", adiantou Levavasseur num comunicado.

O texto explica que a lista tem como objetivo dar "respostas aos franceses que apoiam" os coletes amarelos e os eurodeputados que eleger terão como principal missão servir de "porta-vozes dos cidadãos, que serão consultados ao longo de todo o seu mandato". Com esse vínculo ao PE, os cidadãos passarão a ser "atores da nova construção europeia".

"Queremos deixar de sofrer as decisões das instâncias europeias e os diktats das castas de financeiros e tecnocratas que se esqueceram do principal: o humano, a solidariedade, o planeta", lê-se.

Os primeiros dez candidatos na lista têm idades entre os 29 e os 53 anos e entre eles figuram uma doméstica, um vendedor, um contabilista, um jurista e um conselheiro municipal. O comunicado do grupo informa que os nomes para os outros 69 assentos da França no Parlamento Europeu estão abertos e que o movimento aceita sugestões até 10 de fevereiro. Os candidatos serão escolhidos numa votação por ativistas dos coletes amarelos.

O jornal Le Figaro escreve que o grupo precisa de 700 mil euros para concretizar a lista de candidatos à eleição e até agora conseguiu cerca de 10% desse montante. A RIC não disse como irá conseguir o restante, mas admitiu considerar a possibilidade de atrair doações com uma campanha de crowdfunding. O Le Figaro acrescenta que uma sondagem publicada na quarta-feira sugeriu que os candidatos dos coletes amarelos poderiam atrair 13% dos votos.

O designado movimento dos coletes amarelos surgiu em França, onde desde 17 de novembro milhares de pessoas têm-se manifestado todos os sábados envergando coletes refletores de segurança rodoviária. Algumas dessas manifestações degeneraram em violência, com automóveis e contentores de lixo incendiados e confrontos com as forças policiais, que fizeram pelo menos dez mortos e centenas de feridos.