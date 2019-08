Ativistas de Hong Kong apelam a boicotar o filme Mulan

Tribunal proíbe manifestações no aeroporto de Hong Kong

A atriz Liu Yifei é a mais recente celebridade a tomar partido no conflito de Hong Kong. A chinesa naturalizada norte-americana escreveu na rede social Weibo: "Eu apoio a polícia de Hong Kong. Podem todos atacar-me. Que vergonha para Hong Kong." Esta declaração de apoio à polícia, acusada do uso de força excessiva pela oposição pró-democrática, irritou os ativistas, que apelaram, no Twitter, para o boicote ao filme que Liu Yifei vai protagonizar.

A hashtag BoycottMulan rapidamente passou para o top em Hong Kong - onde se pode usar o Twitter, ao contrário da China - e também dos Estados Unidos. A atriz é a protagonista do remake de Mulan, o filme de animação da Walt Disney de 1998, agora com atores de carne e osso. A estreia do filme da realizadora Niki Caro está prevista para 2020.

Nos últimos dias, os protestos em Hong Kong -- que começaram contra uma proposta de lei que permitiria a extradição dos cidadãos para a China e que foi entretanto alargado a outras reivindicações pró-democráticas -- levaram outras figuras mediáticas a dar o apoio ao regime chinês. Foi o caso de Jackie Chan (nascido em Hong Kong, ao contrário de Liu), que numa entrevista à CCTV apelou para a paz e disse sentir orgulho de ser chinês. "A bandeira das cinco estrelas é respeitada em todo o lado", afirmou.

Também do lado de Pequim e do executivo de Hong Kong pronunciaram-se o ator Tony Leung Ka-fai (nascido na região administrativa especial) e o músico Daniel Chan. Do outro lado da barricada está a cantora Denise Ho e o ator sul-coreano Kim Eui-sung.