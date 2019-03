Tiroteio em escola de São Paulo. 10 mortos e 15 feridos; cinco são crianças

Dois atiradores invadiram a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, esta quarta-feira de manhã. Segundo as últimas informações avançadas pela Polícia Militar, há nesta altura oito mortos, entre os quais cinco crianças e um funcionário. ESta informação foi dada pelo Governador do Estado de São Paulo. A Folha de São Paulo diz que os outros dois mortos eram também alunos, mas esta informação ainda não está confirmada. Os dois atiradores, que serão adolescentes, ter-se-ão suicidado no local. Chegaram de carro e abriram fogo durante o intervalo.

Há ainda 15 feridos, não sendo ainda claro sobre quantos são crianças. Dos mortos sabe-se que das cinco crianças quatro são rapazes e um é uma menina. Um funcionário morreu no local e outros dois adultos morreram já no hospital.

A escola onde aconteceu o ataque oferece ensino básico e médio e um centro de estudos de língua. Segundo o Censo Escolar de 2017, a instituição tem 358 alunos do 6.º ao 9.º ano e 693 estudantes do ensino secundário.

A Folha de São Paulo cita um vizinho da escola, que se identificou como Juliano, que relatou que o atentado aconteceu pouco após o início das aulas no período matutino. "Moro ao lado, vi um tumulto e fui para lá. Cheguei e estava um tumulto, várias crianças saindo correndo ensanguentadas. Um desespero, professor, funcionário, todos correndo", disse Juliano.

Para o local foram acionadas seis unidades de resgate de Corpos de Bombeiros e dois helicópteros águia.

Já segundo o jornal Globo, a polícia encontrou um arco e flecha e garrafas que aparentam ser cocktail molotov. Foi detetada uma mala com fios, que obrigou a ativar a brigada anti-bombas.

