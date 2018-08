Assim estava a ponte Morandi antes de desabar

A Ponte Morandi, em Génova, Itália, que desabou parcialmente nesta terça-feira, estava submetida a trabalhos de manutenção desde fevereiro do ano passado. Através da ferramenta Google Street View, é possível ver como se encontrava a ponte antes de ruir.

Inaugurada em 1967, a obra do já falecido engenheiro Morandi sempre recebeu duras críticas de engenheiros, que alertavam para vários problemas na edificação. O engenheiro e professor universitário Antonio Brencich era um dos maiores críticos. Perante a tragédia, garante que "o viaduto Morandi apresentou desde o início diversos aspetos problemáticos, além de ter ficado acima dos custo inicialmente estimado".

As imagens da Google foram capturadas em maio de 2015, segundo o motor de busca.

O vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio não demorou a apontar a Autostrade per L'Italia como a "responsável" pela queda de um troço do viaduto. A concessionária assegura, contudo, que cumpriu todas as normas de segurança e que a obra estava sob controlos periódicos, em conformidade com as normas do país.

Num comunicado citado pela Reuters, a empresa afirmou que "os diagnósticos compuseram a base para as obras de manutenção aprovadas pelo Ministério dos Transportes, de acordo com a lei e com os termos do contrato de concessão".

O ministro das Infraestruturas italiano, Danilo Toninelli, já exigiu publicamente a demissão da direção da empresa.

Os próximos meses avizinham-se difíceis dentro dos tribunais italianos. O balanço mais recente das autoridades italianas contabiliza 39 mortos e 16 feridos, nove dos quais em estado grave, e a Procuradoria local já abriu uma investigação para averiguar se a tragédia se enquadra no crime de homicídio por negligência.

O governo italiano já declarou estado de emergência e anunciou ainda que irá dar início a um processo de inspeções a mais de 300 infraestruturas rodoviárias antigas em todo o país.