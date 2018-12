As pernas de Rania são um crime no Cairo

Nos anos da troika, repetia-se muitas vezes, e ainda hoje se diz, que o governo de Passos e Portas, de que orgulhosamente fiz parte, retirou esperança às pessoas. Num tempo difícil, o discurso realista de Passos, dizia-se, era desesperançado, apostado, como se dali retirasse prazer, em repetir à exaustão as dificuldades que tínhamos pela frente. E a falta de esperança, também se foi dizendo, é uma antecâmara da descrença, do desespero, que atira as pessoas para as franjas onde medram o radicalismo e o populismo.