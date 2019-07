Archie, o mais novo membro da família real britânica, já foi batizado

O filho do príncipe Harry e de Meghan Markle foi batizado este sábado numa capela no Castelo de Windsor. A cerimónia de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, o mais novo da família real britânica, foi pequena e privada.

O batizado foi liderado pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby, mas sem a presença da rainha Isabel II, à semelhança do que aconteceu no batizado do terceiro filho de William e Kate, o príncipe Louis. A rainha já teria planos para passar o fim de semana na sua casa de campo em Sandringham, acompanhada do príncipe Filipe.

As fotografias da cerimónia foram partilhadas nas redes sociais oficiais.

Archie foi batizado com "a réplica artesanal do vestido real de batizado que foi usado pelas crianças reais nos últimos 11 anos", pode ler-se na publicação. "O original Royal Christening Robe, feito de rendas Honiton forrado com cetim branco, foi encomendado pela rainha Victoria em 1841 e usado pela primeira vez pela filha mais velha. Foi usado por gerações de batizados reais, incluindo a rainha, os seus filhos e netos até 2004, quando a Rainha encomendou esta réplica feita à mão, para que o histórico e frágil vestido fosse preservado e a tradição continuasse."

Secretismo foi a palavra-chave desta cerimónia, fechada ao público. Tal gerou duras críticas entre os meios de comunicação do Reino Unido. E não é a primeira vez que as decisões dos duques de Sussex não agradam a opinião pública. Meghan Markle e o príncipe Harry foram também criticados por terem terem pagado o seu casamento e renovado a sua casa através de fundos públicos.

Archie é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, mas dificilmente lá chegará. Antes, o trono tem como pretendentes o príncipe Carlos, seguido do seu filho príncipe William, os filhos (George, Charlotte e Louis) e o príncipe Harry. Só depois, o pequeno Archie, que por decisão dos pais não tem qualquer título real - Meghan e Harry decidiram que o filho será apenas conhecido como Senhor Archie (Master Archie, em inglês).