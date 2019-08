Apanhar um táxi no aeroporto pode ser uma dor de cabeça. Saiba onde é mais caro

Apanhar um táxi à chegada ao aeroporto é para muitos uma dor de cabeça. Nos aeroportos de Londres (Stansted, Luton, Gatwick) e Milão (Bergamo, Malpensa), além da viagem, os viajantes ainda têm que pagar 100 euros por um táxi para chegar ao centro da cidade. Este montante é 10 vezes superior ao preço nos aeroportos de Bucareste, por exemplo. Lisboa é dos mais baratos. Chegam 15 euros para ir do Aeroporto Humberto Delgado ao Marquês de Pombal (cerca de 7km), de acordo com um estudo realizado pela AirMundo.com.

O relatório sobre "tarifas de táxi em aeroportos europeus" compara as taxas nos 50 aeroportos mais movimentados da Europa. O relatório oferece aos viajantes uma ideia da média de preços para um táxi do aeroporto para o centro da cidade. Os cinco aeroportos mais caros para continuar uma viagem de táxi são o Aeroporto de Milão Bergamo (105 EUR), Londres Stansted Airport (104 EUR / 95 GBP), Londres Luton Aeroporto (99 EUR / 90GBP), Aeroporto de Milão Malpensa (95 EUR) e Aeroporto de Londres Gatwick (EUR 93 / GBP 85). A localização desses aeroportos, a uma grande distância do centro da cidade, são o principal fator para o encarecimento da viagem.

O aeroporto da capital é o 45.º de uma lista de 50.

Os aeroportos de Milan Bergamo (Ryanair), Londres Stansted (Ryanair) e Aeroporto de Londres Luton (easyJet e Wizz Air), que são utilizados principalmente por transportadoras de baixo custo, são também os mais caros para pegar um táxi. O que não impede alguma a desilusão a quem poupa no bilhete de avião para depois pagar mais de táxi até ao hotel.



Na Europa, o preço médio para uma corrida até ao centro da cidade é de 40 euros por um viagem de 34 minutos, segundo a Airport Taxi Report Winter 2019. O nível de preços nos aeroportos da Europa Oriental é claramente mais mais baixo. Em Adnan Menderes -Izmir (11 EUR / 67 TRY), Aeroporto de Bucareste Henri Coanda (10 EUR / 45RON), Aeroporto de Varsóvia (9 EUR / 40 PLN) e Aeroporto de Antália (8 EUR / 48,50 TRY) custa apenas 10 euros.

Ainda segundo a pesquisa, que abrangeu os 50 aeroportos mais movimentados da Europa, cada vez mais aeroportos recorrem a taxas fixas para táxis. Os aeroporto de Milão Malpensa, Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Roma Fiumicino, Atenas, Nice, Barajas (Madrid) e São Petersburgo são os únicos a ter preços fixos e divulgados através do site e de uma aplicação.