Amnistia Internacional está preocupada com deriva do Bolsonaro

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, na apresentação da segunda fase da legislação sobre as pensões de reforma, no Palácio do Planalto, em Brasília, esta segunda-feira

Cinco meses após o início do novo governo, a Amnistia Internacional lança hoje a ação "Brasil para todo mundo", em que apresenta as principais preocupações no país desde o início da administração de Jair Bolsonaro e lança um alerta: o discurso contra os direitos humanos, que marcou toda a trajetória política do presidente, inclusivamente na campanha eleitoral de 2018, está a começar a concretizar-se em ações.

"Em outubro de 2018, logo após o fim do processo eleitoral, alertámos que as posições de Bolsonaro representavam um risco concreto para os direitos humanos no país. Temos acompanhado atentamente o seu governo e, infelizmente, a nossa preocupação começa a justificar-se: o governo de Bolsonaro tem adotado medidas que ameaçam o direito à vida, à saúde, à liberdade, à terra e ao território de brasileiros que, estejam no campo ou na cidade, desejam uma vida digna e livre do medo", afirma a diretora executiva da Amnistia Internacional Brasil, Jurema Werneck.

Entre as preocupações da Amnistia Internacional, organização não governamental que defende os direitos humanos, tem mais de sete milhões de membros e apoiantes no mundo e venceu o Nobel da Paz em 1977, estão "a flexibilização da regulação sobre o porte e a posse de armas, que pode contribuir para o aumento do número de homicídios no Brasil" e a nova política nacional sobre drogas, "que eleva o caráter punitivo e atenta contra o direito à saúde".

O relatório fala ainda no impacto negativo sobre direitos de povos indígenas e quilombolas (comunidades rurais de descendentes de populações escravizadas), a tentativa de "ingerência indevida" no trabalho das organizações da sociedade civil que atuam no Brasil, diversas disposições do principal projeto do ministro a justiça Sergio Moro, o pacote anticrime, "como, por exemplo, a flexibilização da regulação da legítima defesa para o uso da força e de armas de fogo por parte da polícia" e "medidas contrárias aos direitos das vítimas à verdade, justiça e reparação pelos crimes de direito internacional cometidos pelo Estado durante o regime militar".

A Amnistia Internacional regista ainda "ataques à independência e autonomia do Sistema Interamericano de Direitos Humanos" e "a manutenção da retórica contra direitos humanos pelas autoridades de alto nível, incluindo o presidente da República, o que poderia legitimar diversas violações a esses mesmos direitos.