60 anos depois, pedaço de pedra foi devolvido a Stonehenge

Uma parte perdida de Stonehenge foi devolvida ao fim de 60 anos. Trata-se de um fragmento de pedra de um metro removido durante um processo de escavações arqueológicas em 1958 e entretanto desaparecido. Robert Phillips, de 89 anos, que esteve envolvido nesses trabalhos, decidiu agora devolver a parte perdida da célebre estrutura megalítica, de acordo com a BBC.

No final da década de19 50, uma equipa de arqueólogos fez levantar um trílito inteiro (um conjunto de três grandes pedras - duas verticais e, em cima destas, uma na horizontal) que tinha caído. No decorrer das obras, foram encontradas fissuras numa das pedras verticais e os reparos foram mascarados por pequenos fragmentos de pedra encontrados durante escavações.

Durante o processo, os trabalhadores extraíram três núcleos de pedra de um metro. O inglês Robert Phillips foi chamado como mão-de-obra de reforço e após a conclusão do trabalho terá guardado o seu pedaço de Stonehenge, que manteve na parede do escritório ou guardado num tubo de plástico. Durante 60 anos, guardou-a consigo, mas na véspera do seu 90.º aniversário, em maio do ano passado, decidiu devolvê-la.

© Russell Boyce/Reuters

Embora a amostra tenha sido devolvida já no ano passado, a English Heritage, entidade responsável pela estrutura histórica, justificou o facto de não ter anunciado a descoberta antes com a necessidade de analisar a autenticidade e importância do que foi devolvido.

Segundo a English Heritage, a pedra parece "imaculada" quando comparada com as pedras "desgastadas" que se encontram atualmente em pé no monumento. Esperam, agora, que a amostra possa ser mais um passo para ajudar a estudar de onde as pedras vieram originalmente, através de uma análise da composição química.

© English Heritage

Heather Sebire, da English Heritage, disse que "estudar o ADN do núcleo de Stonehenge poderia ajudar-nos a saber mais sobre de onde é que estas enormes pedras são originárias". Mas confessa que "a última coisa que esperavam era receber um telefonema de alguém dos Estados Unidos (onde Robert agora mora) a informar que tinham uma parte de Stonehenge".

"A sabedoria convencional sugere que todas vieram dos relativamente próximos Marlborough Downs [uma zona classificada como beleza natural no Reino unido]", acrescentou. "Mas os resultados iniciais de nossa análise sugerem que, de fato, podem vir de mais do que um local", conta.