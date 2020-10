Hope Hicks, a ex-modelo e assessora de Trump que terá sido a fonte do contágio

Horas antes de confirmar que ele e a mulher tinham testado positivo à covid-19, Donald Trump publicou uma mensagem no na rede social twitter a revelar que a sua assessora mais próxima estava infetada e que por isso ele e a mulher iriam fazer o teste. O pior cenário confirmou-se e tudo indica que o casal foi mesmo contagiado por Hope Hicks.

Hicks, de 31 anos, entrou no seio da família Trump aos 17, começando por trabalhar para Ivanka como relações públicas e modelo da marca de roupa da filha de Donald Trump. Desde então tornou-se muito próxima da família e foi desempenhado vários cargos. Inclusivamente é convidada para cerimónias mais particulares, como é o caso dos jantares do shabbat, uma comemoração judia, de Ivanka Trump e Jared Kushner.

Em 2014 foi contratada por uma empresa de imobiliária de Trump como relações públicas e em 2015 juntou-se à campanha presidencial, lidando com os meios de comunicação e redes sociais. Hicks geriu a conta de Trump no Twitter, anotando o que na altura o candidato queria que fosse publicado. Isto apesar de não ter nenhuma experiência política. Um ano depois tornou-se porta-voz da campanha presidencial e depois funcionária da Casa Branca, sempre em funções de assessora.

Numa entrevista a uma revista norte-americana, Hope recordou como foi convidada em 2015, quando Trump a convocou para uma reunião no seu escritório. "O sr. Trump olhou para mim e disse-me: 'estou a pensar concorrer à presidência, e você será minha secretária de imprensa'". Até então, ela jamais tinha trabalhado em política ou participado em campanhas eleitorais.

Em agosto de 2017 subiu na hierarquia e foi convidada para diretora de comunicação do presidente dos EUA, para substituir Anthony Scaramucci, que ocupou a posição durante de 10 dias. Em 2018 deixou o cargo, mas em fevereiro deste ano Trump voltou a chamá-la para integrar a sua equipa, desta vez como uma das suas principais assessoras.

Sempre ao lado de Trump... até no Air Force One

Esta semana, Hope Hicks viajou com Trump no avião presidencial Air Force One até Minesota, onde o líder dos EUA participou numa ação de campanha. E um dia antes tinha estado sempre ao lado dele em Cleveland, onde o candidato republicano enfrentou o democrata Joe Biden no primeiro debate entre ambos.

De acordo com relatos da imprensa norte-americana, Hope Hicks revelou os primeiros sintomas da doença no voo de regresso a Washington desde Minesota, na quarta-feira. Chegou mesmo a ser posta em isolamento no Air Force One. Nesta sexta-feira foi então conhecido que estava infetada com covid-19.

Imagens televisivas mostraram Hope Hicks a caminhar sem máscara até ao avião presidencial antes da viagem para Minesota, acompanhada de outras pessoas que pertencem ao círculo de assessores de confiança de Donald Trump, casos de Jared Kushner e Dan Scacino, da equipa de comunicação da Casa Branca.

Hicks, que nasceu em Greenwich, no Connecticut, foi modelo na adolescência, e chegou a desfilar para uma campanha da Ralph Lauren com as irmãs mais velhas. Foi também capa de várias revistas de moda.

Em maio de 2017, Hope Hicks foi muito criticada por uma declaração que fez sobre a personalidade e o caráter de Donald Trump. As suas declarações chegaram mesmo a ser alvo de gozo na coluna de opinião do jornalista Callum Borchers, do Washington Post.

"O Presidente Trump tem uma personalidade magnética e transmite uma energia positiva, que contagia as pessoas à volta dele. Ele tem uma incomparável habilidade de comunicação com as pessoas. Tem construído boas relações ao longo da sua vida e trata todos com respeito. Ele é brilhante e tem um grande sentido de humor. Tem uma incrível capacidade de fazer as pessoas sentirem-se especiais e inspiradas", foi a declaração que foi mais tarde ridicularizada.