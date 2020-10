Fecho de bares e confinamentos locais. Reino Unido impõe novas restrições

O Reino Unido vai impor novas restrições tendo em conta o número crescente de infeções no país. Poderá estar em causa o encerramento de bares e discotecas em algumas regiões do país, segundo a BBC.

Também poderá haver uma proibição de pernoitas fora de casa em algumas áreas.

O Governo britânico também deverá introduzir um sistema de três níveis para confinamentos locais. No entanto, as novas restrições ainda não estão completamente definidas. O anúncio oficial não deve acontecer até segunda-feira.

O secretário de Comunidades, Robert Jenrick, disse à BBC que o Governo está "atualmente a considerar "quais medidas tomar", e as medidas específicas para cada região serão anunciadas "nos próximos dias".

Não descartou, contudo, a possibilidade de encerramento de bares, mas disse que as medidas seriam "proporcionais e localizadas".

Na quarta-feira, o Reino Unido registou 14 162, novos casos e mais de 70 mortes devido à doença.

Ao mesmo tempo, a Escócia também introduz medidas mais rigorosas para travar o avanço da pandemia.

A partir de sexta-feira, todos os pubs e restaurantes no centro da Escócia, incluindo Glasgow e Edimburgo, devem fechar, enquanto no resto da Escócia os locais de socialização devem encerrar às 18.00 e as bebidas alcoólicas só podem ser servidas ao ar livre.

O aumento das restrições em algumas partes de Inglaterra deve-se ao aumento das taxas de infeção em grande parte do país. Os médicos já alertaram que o sistema de saúde britânico (NHS) está em risco de ficar sobrecarregado.

Liverpool, Manchester e Newcastle Upon Tyne têm as taxas de infeção mais altas do país.

Uma fonte do Governo disse à BBC que a situação no noroeste e no nordeste da Inglaterra é "muito preocupante", com um número crescente de internamentos hospitalares e mais idosos em tratamento intensivo.

Essas áreas serão colocadas no nível superior de restrições, possivelmente já na segunda-feira, num novo sistema, chamado Nível de Alerta Local Covid.

As escolas permaneceriam abertas em todas as circunstâncias.