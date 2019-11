Falso alarme. Piloto enganou-se no botão e fez disparar suspeita de sequestro de avião

Os passageiros e a tripulação de um avião no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, foram retirados do aparelho e as autoridades estão a investigar uma "situação suspeita". Em causa uma alegada tentativa de sequestro do aparelho. A Air Europa, que operava o aparelho, já indicou que foi "falso alarme".

"Falso alarme. No voo Amesterdão-Madrid foi ativado, por erro, um alarme que desencadeia os protocolos para um sequestro do avião no aeroporto. Nada aconteceu, todos os passageiros estão a salvo e à espera de poder voar em breve. Pedimos desculpa", disse a companhia aérea no Twitter.

A polícia militar tinha já anunciado a abertura de uma investigação.

Segundo a televisão holandesa NOS em causa estaria o possível "sequestro do aparelho", tendo o piloto pressionado "o botão de alarme". 27 passageiros já teriam entrado no avião naquela altura.